

В Грузии набирает поддержку идея плебисцита о досрочных парламентских выборах

05.05.2025 14:03





На фоне углубляющегося политического кризиса в Грузии в оппозиционной среде появилась идея проведения плебисцита одновременно с намеченными на октябрь 2025 года выборами в органы местного самоуправления.



Согласно этой инициативе, гражданам будет предложено ответить на вопрос, хотят ли они досрочных парламентских выборов. Об этом, в частности, заявил один из лидеров партии «Лело» и коалиции «За сильную Грузию» Давит Усупашвили в эфире телекомпании «Палитра».



Он назвал плебисцит потенциальным инструментом разрядки политического противостояния — при наличии институциональных и международных гарантий. По его словам, если плебисцит станет частью некоего «большого плана», поддержанного международным сообществом и политическими игроками, его проведение следует всерьёз рассмотреть.



«Чудесные выборы и волшебные решения с неба не прилетят. Такие схемы нужны, особенно если они идут от желания договориться, а не разрушать», — отметил Усупашвили.



Он также напомнил о проблемах и нарушениях, которые сопровождали прошлые парламентские выборы, и подчеркнул, что любые подобные инициативы требуют надёжных гарантий прозрачности и участия всех сторон.



Поддержал идею плебисцита и политический эксперт Ираклий Мелашвили. В интервью газете «Квирис палитра» он заявил, что проведение плебисцита в день выборов в органы самоуправления — наилучшее решение в нынешних условиях. По его мнению, это позволит переложить ответственность за судьбу досрочных выборов на сам народ, а не на власть или оппозицию по отдельности.



Мелашвили отметил, что в последние недели оппозиционные партии активизировались в регионах, создают новые структуры и готовятся к избирательной кампании, понимая, что «помимо выборов выхода нет». Он предостерёг оппозицию от ошибок прошлого — таких как бойкот выборов, — и призвал предложить избирателям чёткий план действий, объясняющий, как и чем оппозиция намерена управлять страной лучше, чем нынешняя власть.



Напомним, что ранее большая часть грузинской оппозиции, требующая проведения досрочных парламентских выборов, заявляла, что не примет участия в местных выборах в октябре. Правящая «Грузинская мечта», в свою очередь, планировала запретить главные оппозиционные партии перед выборами, однако передумала.



Идею плебисцита ранее озвучили, в частности, оппозиционные политики Гиги Угулава и Давид Дарчиашвили.





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