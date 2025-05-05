

TI Грузия: «Грузинская мечта» использует судебную систему и правоохранительные органы против журналистов

05.05.2025 14:56





Во Всемирный день свободы прессы «Международная прозрачность – Грузия» предупредила о тенденции эскалации репрессий против журналистов со стороны «Грузинской мечты» и назвала использование правящей партией правоохранительных органов и судебной системы «особенно опасной тенденцией». Согласно отчету организации, 40% (33) случаев, зарегистрированных в 2025 году, касаются незаконных задержаний и штрафов.



В организации заявили, что активно применяются штрафы, непропорционально высокие по сравнению со средним уровнем доходов в стране, которые в таких странах, как Беларусь и Россия, стали эффективным инструментом ограничения деятельности журналистов и в целом подавления волны протестов. Организация разделила эти нарушения на три основных направления: незаконные задержания, административные штрафы и/или признание нарушителями, а также штрафы за «перекрытие дороги».



Незаконное задержание журналистов



Организация обратила внимание на громкое дело Мзии Амаглобели, основательницы интернет-изданий «Батумелеби/Нетгазети», которая была задержана во время проевропейской акции протеста 11-12 января. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за предполагаемое нападение на главу полиции Аджарии Ираклия Дгебуадзе.



«Международная прозрачность – Грузия» заявила, что Амаглобели «наказана не за совершение какого-либо значительного опасного деяния, а за годы разоблачения причастности режима к коррупции и другой незаконной деятельности».



Организация приводит еще несколько примеров незаконного задержания, в том числе:



Суд приговорил оператора «Батумелеби» Гурама Мурванидзе к 8 суткам административного ареста. Следствие обвинило его в неподчинении сотруднику правоохранительных органов, несмотря на то, что на кадрах было ясно видно, что в момент задержания он исполнял свои профессиональные обязанности;



Лаша Джиошвили, оператор телекомпании «Пирвели», был «насильственно и незаконно» арестован. По данным организации, суд оштрафовал его на 2500 лари за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. 1 мая его оштрафовали еще на 3000 лари за оскорбление сотрудника полиции в посте в Facebook;



Саба Сордия, журналист издания «Индиго», был задержан 6 апреля. Хотя Сордия не оказывал сопротивления полиции во время обыска и объяснил, что он журналист, его все равно доставили в следственный изолятор, а срок его пребывания там продлили до 48 часов. Позже суд оштрафовал его на 2500 лари.



Административный штраф и/или признание нарушителем



«Международная прозрачность – Грузия» заявила, что суд ввел в практику признание нарушителями журналистов, которые сами стали жертвами физического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста.



В отчете приводится случай с оператором «Мтавари архи» Серги Барамидзе, который подвергся физическому насилию и был задержан 19 ноября во время акции протеста в Тбилиси. Суд вынес ему устное предупреждение за неподчинение требованию сотрудника полиции.



Аналогичным образом 17 марта Тбилисский городской суд признал журналиста издания «Публика» Александра Кешелашвили виновным в неподчинении требованию сотрудника полиции во время акции протеста 29 ноября. «Международная прозрачность – Грузия» отметила, что Кешелашвили был незаконно задержан и жестоко избит сотрудниками спецподразделений при осуществлении своей профессиональной деятельности. Ему также потребовалась операция на лице.



Организация также отметила тенденцию наказания журналистов по административным правилам. 10 февраля Кутаисский городской суд оштрафовал основателя издания «Мтис амбеби» Гелу Мтивлишвили, а также двух журналистов «Кутаисски пост» Эку Кухалашвили и Хвичу Вашакмадзе на 5000лари каждого за проведение митинга возле дома судьи Апелляционного суда Малхаза Окропирашвили. Они протестовали против решения судьи о неприемлемости апелляции Мзии Амаглобли.



Штрафы за «перекрытие дороги»



Организация также критикует еще одну «вредную практику» МВД, которое штрафует журналистов на 5000 лари за блокирование дороги во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей.



«Международная прозрачность – Грузия» зафиксировала более 20 подобных случаев с 1 января 2025 года. В некоторых случаях один и тот же журналист был оштрафован несколько раз при исполнении своих профессиональных обязанностей. Например, журналистке издания «OC Media» Мариам Никурадзе уже выписали 4 таких штрафа.



Хотя, согласно устоявшейся практике, после предоставления документа, подтверждающего журналистскую деятельность, Министерство прекращает преследование подобных дел, массовое вынесение административных штрафов оказывает удручающее воздействие и оставляет впечатление, что его целью является введение своеобразной самоцензуры.



«На фоне участившихся случаев насилия в отношении независимых СМИ и усиления открытых репрессий еще более очевидны отсутствие расследования преступлений, совершенных против журналистов, и безнаказанность виновных, что еще больше поощряет подобные случаи», — заявляет организация.



Организация предупреждает, что практика преследования журналистов является продолжением репрессивной политики «Грузинской мечты», «целью которой является полная расчистка и ликвидация свободного поля в стране». Тем не менее, «в этот переломный для страны момент грузинские независимые СМИ активно борются с репрессивной политикой насильственной системы и, даже действуя в условиях ограниченных ресурсов, продолжают ежедневно надлежащим образом информировать общественность и создавать альтернативное информационное поле, уравновешивающее правительственную пропаганду».



Источник: Civil Georgia

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