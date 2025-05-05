

Euroskop: действия властей Грузии создают угрозу евроинтеграции страны

05.05.2025 15:32





Основанный грузинской журналисткой Тамар Нуцубидзе ресурс — телеграм-канал Euroskop направил вопросы в пресс-службу Еврокомиссии (ЕК) по Грузии в связи с интервью «Радио Свобода» с еврокомиссаром по вопросам расширения Евросоюза Мартой Кос.



Политик заявила о том, что Брюссель рассматривает возможность замораживания статуса кандидата и пересмотра торгового соглашения (DCFTA) в качестве контрмер для поддержки демократов, хотя и «осторожничает» с этим, но в то же время Кос не исключила восстановления контактов на высшем уровне с представителями правительства «Грузинской мечты» в Грузии, которые были приостановлены с 2024 года.







Пресс-служба ЕС ответила, выделив несколько пунктов:



Членство Грузии в ЕС



Нынешний курс действий грузинского правительства ставит под угрозу путь Грузии в Европейский союз и де-факто ведет к приостановке интеграционного процесса. На этом фоне ЕС сократил свои политические контакты с грузинскими властями, за исключением случаев, направленных на поиск выхода из сложившейся ситуации.



О финпомощи ЕС



ЕС приостановил оказание прямой финансовой помощи властям Грузии на сумму более 120 млн евро, также был приостановлен пакет помощи в размере 30 млн евро в рамках Европейского инструмента поддержки мира на 2024 год.



«Мы не планируем проводить какие-либо мероприятия в поддержку в 2025 году. ЕС усиливает свою поддержку гражданского общества и независимых СМИ.



На поддержку гражданского общества было выделено целых 15 млн евро в дополнение к уже существующим и запланированным программам, что означает, что финансирование организаций гражданского общества увеличивается втрое (с 5 млн до 15 млн евро).



Совет Европы приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов, должностных лиц и членов их семей, имеющих дипломатические или служебные паспорта.



Мы внимательно следим за влиянием недавних законодательных инициатив на гражданское общество и независимые СМИ, а также за проектами изменений, касающихся политических партий.



Об ответственности



«ЕС готов предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии. Мы призываем правительство Грузии активно искать решение текущего кризиса, восстановить доверие и диалог, которые будут основаны на конкретных шагах по укреплению доверия.



Правительство Грузии должно продемонстрировать реальную и бесповоротную приверженность возвращению ЕС на его путь. Это требует прекращения насилия в отношении граждан, освобождения несправедливо задержанных людей, приостановления действия репрессивных законов, консультаций с Венецианской комиссией и участия в конструктивном диалоге с гражданским обществом и всеми политическими субъектами, чтобы найти выход из нынешнего кризиса», — заявили в пресслужбе ЕС.



Источник: SOVA

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