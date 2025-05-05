

Цискаришвили: Если «Грузинская мечта» продолжит свой путь, санкции точно не минуют

05.05.2025 15:51





Принятием «Акта MEGOBARI», США ясно выражают свою поддержку грузинскому народу, что предоставляет нашей стране большие возможности как стратегического партнерства, так и тесных экономических отношений. В то же время, это дает большие перспективы каждому гражданину нашей страны, - заявил генеральный секретарь «Единства - Национального движения» Петре Цискаришвили.



По его словам, «решение должен принять грузинский народ - хотим ли мы стратегических отношений с Западом или режима «Мечты», который управляет страной как самопровозглашенная власть».



««Акт MEGOBARI» ясно и четко выражает отношение США к нашей стране, в том числе в геополитическом региональном разрезе, потому что здесь речь о демократическом развитии нашей страны, о консолидации институций. В этом случае у Грузии действительно большие возможности стратегического партнерства, еще более тесных экономических отношений с США и западным миром. А в противном случае, если «Грузинская мечта» продолжит свой путь, то ключевые представители этой власти, как и члены парламента, члены их семей и т.д. действительно не избегут санкций, и это будут всеобъемлющие санкции.



В конечном итоге решение должен принять грузинский народ. Хотим ли мы стратегических отношений с Западом, экономического сотрудничества, перспектив безвизового сообщения с США или хотим режим «Мечты», который правит страной как самопровозглашенная власть» - сказал Петре Цискаришвили.





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