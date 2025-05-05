Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили проводит встречи с целью создания Оргомитета 26 мая


05.05.2025   17:39


Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщает, что провела встречу с представителями различных слоев общества для создания Оргкомитета 26 мая

Об этом пишет Саломе Зурабишвили в социальных сетях.

«Будет сформирован Оргкомитет 26 мая из представителей различных слоев общества, в том числе: общественных движений, активистов, участвующих в акции протеста, студентов, государственных служащих, членов семей политзаключенных, представителей сферы культуры, бизнес-сектора, политических партий и «Платформы сопротивления»», — пишет Саломе Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна