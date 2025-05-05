

Зурабишвили проводит встречи с целью создания Оргомитета 26 мая

05.05.2025 17:39





Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщает, что провела встречу с представителями различных слоев общества для создания Оргкомитета 26 мая



Об этом пишет Саломе Зурабишвили в социальных сетях.



«Будет сформирован Оргкомитет 26 мая из представителей различных слоев общества, в том числе: общественных движений, активистов, участвующих в акции протеста, студентов, государственных служащих, членов семей политзаключенных, представителей сферы культуры, бизнес-сектора, политических партий и «Платформы сопротивления»», — пишет Саломе Зурабишвили.





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