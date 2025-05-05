

Лидеры партии «Лело» требуют допросить Тею Цулукиани в качестве свидетеля

05.05.2025 20:08





Лидеры партии «Лело - сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе требуют допросить председателя временной следственной комиссии парламента Тею Цулукиани. Информацию об этом распространяет пресс-служба коалиции.



Соответствующее письмо уже внесено в парламент адвокатами Хазарадзе-Джапаридзе.



«Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе вызывают Тею Цулукиани по делу т.н. следственной комиссии, из-за чего прокуратура начала в отношении них расследование. По словам адвокатов, Тея Цулукиани и члены т.н. комиссии должны будут дать суду объяснения по всем заявлениям или действиям, которые имели место во время работы т.н. следственной комиссии. У Теи Цулукиани на ответ есть 3 дня», - говорится в информации.





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