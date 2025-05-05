

Еврокомиссия призывает «Грузинскую мечту» положить конец насилию и начать диалог с политическими акторами

05.05.2025 20:13





Еврокомиссия призвала власти «Грузинской мечты» изменить свою нынешнюю траекторию, положить конец насилию в отношении граждан, отменить репрессивные законы и начать диалог с политическими акторами. Звонок прозвучал после того, как Euroscope направил в пресс-службу Еврокомиссии вопрос относительно заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором она не исключила диалога с «Грузинской мечтой».



В беседе с редактором Европейского бюро Радио Свобода Рикардом Йозвяком 28 апреля Кос заявила, что ЕС рассматривает меры в ответ на отход Грузии от демократических принципов и ухудшение ситуации с правами человека, включая возможную приостановку визовой либерализации, пересмотр Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) и заморозку статуса страны как кандидата на вступление в ЕС.



О вступлении в Евросоюз



По данным пресс-службы комиссии, нынешний курс правительства «Грузинской мечты» представляет угрозу для пути Грузии в Евросоюз и де-факто ведет к приостановке процесса интеграции. На этом фоне Евросоюз сократил политические контакты с властями Грузии, за исключением случаев, «направленных на поиск выхода из сложившейся ситуации».



О помощи



Комиссия подтвердила, что Евросоюз приостановил прямую помощь властям Грузии на сумму более 120 миллионов евро; Пакет помощи в размере 30 миллионов евро на 2024 год через Европейский фонд мира также был приостановлен. В 2025 году проведение каких-либо мероприятий поддержки не планируется. Кроме того, ЕС «усиливает поддержку» гражданского общества и независимых СМИ, увеличив финансирование с 5 до 15 миллионов евро.



Комиссия заявила, что «тщательно наблюдает» за влиянием недавних законодательных инициатив на гражданское общество и независимые СМИ, а также проектов поправок, затрагивающие политические партии.



Об ответственности



Евросоюз подтвердил свою готовность привлечь к ответственности виновных в насилии.



Он призвал власти Грузии «активно искать выход из нынешнего кризиса, восстановить доверие и диалог на основе конкретных шагов по укреплению доверия», а также «продемонстрировать реальную и необратимую» приверженность возвращению на путь ЕС.



Комиссия заявила, что для этого необходимо положить конец насилию в отношении граждан, освободить несправедливо задержанных, приостановить действие репрессивных законов, провести консультации с Венецианской комиссией и начать содержательный диалог с гражданским обществом и всеми политическими акторами, «чтобы найти выход из нынешнего кризиса».



Civil.ge

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