

После решения о закрытии передачу сотрудники ОВГ покидают канал

05.05.2025 20:14





Редакция передачи «Реальное пространство» Общественного вещателя Грузии отклонила предложение о переходе в другую программу и отдел канала, заявив, что принятие предложения будет равносильно поддержке закрытия программы. Команда заявила, что у них больше нет возможности доносить правду до зрителей этого канала.



Команда обвинила Общественный вещатель в закрытии программы: «Давайте называть все своими именами». «Нынешнее руководство Общественного вещателя, конкретные имена и фамилии которого будут храниться в департаменте делопроизводства канала — Канцелярии, закрыло 12-летнюю программу «Реальное пространство» и незаконно уволило ее ведущую Нино Зауташвили».



Этому заявлению предшествовало решение руководства вещателя от 30 апреля, в котором официально сообщалось команде, что программа не будет возобновлена ​​после окончания текущего проекта в связи с увольнением ведущей шоу Нино Зауташвили. Зауташвили, известная своей критикой Совета общественного вещания, была уволена с должности 11 апреля. В своем предложении Общественный вещатель предложил оставшимся членам команды другие должности в вещателе, включая работу в утренней радиопрограмме Общественного вещателя, рекламном контенте, веб-отделе и музыкальных программах.



Команда «Реального пространства» расценила этот шаг как попытку расформировать команду и подавить ее работу. «Мы не умаляем заслуги ни одного из творческих сотрудников редакции или программ вещателя, но очевидно, что намерение руководства состоит в том, чтобы разделить команду и гарантировать, что ни один из ее членов не сможет делать то, для чего у них есть опыт и квалификация, а не в том, чтобы создать программу, в которой, по нашему мнению, публика особенно нуждается прямо сейчас, которая напрямую отвечает главной функции ОВГ — сделать голос общественности услышанным на ОВГ», — заявляет команда.



Программа «Реальное пространство», впервые вышедшая в эфир 12 лет назад, заслужила репутацию программы, способствующей равноправному, прямому диалогу между гражданами и публичными служащими. По словам команды, программа освещала актуальные социальные проблемы и транслировала сотни голосов из городов, поселков и деревень по всей Грузии.



Команда выразила солидарность с оставшимися сотрудниками Общественного вещателя, особенно со «Стражами Сазамау», которые собираются каждый вечер в рамках продолжающегося протеста у Общественного вещателя, и пообещала продолжать поддерживать независимую журналистику и подлинные общественные СМИ за пределами канала.



Зауташвили и журналист Васил Иванов-Чиковани были уволены 11 апреля после того, как они публично подвергли критике редакционную политику Общественного вещателя. Об увольнении им обоим сообщила директор Общественного вещателя Тинатин Бердзенишвили.



15 апреля Коалиция за адвокацию медиа заявила, что увольнения ставят под угрозу журналистскую независимость.



Накануне этих событий, 24 марта, руководство Общественного вещателя Грузии выступило с заявлением, в котором опровергло обвинения сотрудников, критиковавших редакционную политику канала. Телекомпания заявила, что критические публичные заявления ее сотрудников, включая обвинения в предвзятости и отсутствии редакционной независимости, содержат ложную информацию и наносят ущерб репутации организации. Кроме того, 22 марта восемь членов Совета попечителей Общественного вещателя обратились в прокуратуру с просьбой расследовать «беспочвенные обвинения», выдвинутые критически настроенными сотрудниками.





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