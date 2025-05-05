

Гахария: «Грузинская мечта» воспринимает интеграцию в ЕС как угрозу своей власти

05.05.2025 20:14





Если ЕС сохранит Грузии статус кандидата, публично поставит вопрос легитимации власти и назовет условием реальные демократические реформы, освобождение политзаключенных и проведение новых, свобдных выборов, он сможет оказать давление на режим, при этом не нанося ущерба будущей европейской перспективе Грузии, - заявил в интервью Caucasus Watch лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.



Как отметил Гахария, несмотря на антиевропейскую пропаганду, большинство населения Грузии воспринимает интеграцию с ЕС как национальное стремление, объединяющее все слои общества.



««Грузинская мечта» воспринимает интеграцию в ЕС как угрозу своей власти, поскольку она требует прозрачности, распределения власти и инклюзивного управления, требований, которые прямо противоречат интересам все более авторитарной элиты.



«Грузинская мечта» полностью осваивает антидемократические методы и нарративы Орбана, параллельно сохраняя лишь формальные, фасадные отношения с Западом, чтобы вновь представиться на международной арене как европейская сила. Эта двойная стратегия служит целенаправленному введению в заблуждение внутренней и внешней аудитории», — заявил Гахария.





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