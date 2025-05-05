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В закон «О дипломатической службе» вносятся новые положения
05.05.2025 20:17
Грузинские дипломаты обязаны будут придерживаться новых норм и принципов дипломатической службы — документ в виде поправок, который может принять парламент Грузии, называется «Добросовестное исполнение служебных полномочий, основанное на принципах дипломатической службы и защиты общественных интересов». Проект подготовлен Министерством иностранных дел.
Так, добавляется принцип неукоснительного соблюдения общих правил этики и поведения, которые будут утверждены главой МИД Грузии в соответствии с административно-правовым актом. Это и ряд других нововведений предусмотрены планируемыми поправками к закону «О дипломатической службе», которые правительство уже внесло на рассмотрение парламента.
Также дипломатические работники (за исключением государственно-политических чиновников и должностных лиц, определенных в порядке прохождения дипломатической службы), а также административный персонал, будут проходить процедуру оценки не реже двух раз в год, вместо оценки раз в год (все государственные служащие проходят этап оценки 2 раза в год — ред.).
Если дипработник нарушит общие правила этики и поведения, что повлечет за собой нарушение интересов Грузии или имиджа государства, то за это его отстранят досрочно от командировки по ротации в диппредставительстве или консульстве.
Эти лица будут добавлены в список резерва дипломатической службы.
Согласно законопроекту, главе диппредставительства, дипломатическим должностным лицам и административному персоналу можно будет продлить период ротации сроком до 1 года (вместо полугода).
SOVA
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