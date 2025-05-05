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Зурабишвили: «Движение сопротивления» пригласило иностранных друзей в связи с 26 мая


05.05.2025   21:04


«Состоялась дистанционная встреча «Платформы сопротивления» с нашими друзьями, которые объединены в Группу друзей Грузии. Мы представили им новую платформу, ее цели, основные правила действий и работы, а также группы, которые созданы и будут напрямую с ними связаны», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, в дистанционной встрече приняли участие депутаты Европарламента, представители национальных парламентов европейских стран, а также представители Конгресса США и международных организаций.

«На встрече было сказано, что «Платформа сопротивления» основана на Грузинской хартии и наша общая цель — новые выборы и освобождение заключенных. Эта платформа уже работает с другими. Сегодня у нас была возможность совместно с протестными организациями, НПО и культурными организациями спланировать мероприятия на 26 мая, а также мы пригласили наших друзей в этот день выразить свою солидарность с грузинским народом. Мы также описали текущую политическую ситуацию. Мы обсудили последние решения, принимаемые «Грузинской мечтой», которые она выдает за британские. Все это — форма, под которой они выдают российские законы. Это продолжение репрессий и требует более решительного ответа со стороны наших европейских друзей. На этой удаленной встрече присутствовал член команды Джо Уилсона, который проинформировал нас о последних событиях, а также обсудил сегодняшнее обсуждение «MEGOBARI акта». Это была очень продуктивная встреча, и мы продолжим ее», — заявила Зурабишвили.


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