

Каладзе грозится опубликовать записи переговоров Кобахидзе с представителями ЕС

05.05.2025 21:42





Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе «пригрозил», что, если возникнет необходимость, то партия опубликует доказательства того, что происходило в кабинете премьера во время встречи с представителями ЕС и других стран.



По его словам, бюрократы, проигравшие на парламентских выборах 2024 года в Грузии, являются представителями Deep State, т.н. «Глубинного государства».



В их интересах, отметил Каладзе, было, чтобы к власти пришли их «агенты» — то есть оппозиционные силы, которые защищали бы не национальные интересы грузинского народа. И поэтому бросили бы страну в «огонь войны» — точно так же, как это произошло в Украине, указал политик.



«Что касается ЕС и представителей разных стран, того, что происходило в кабинетах премьер-министра, мы говорили об этом в общих чертах, и если будет необходимо, мы опубликуем доказательства этого и предоставим информацию <общественности>…», — заявил Каха Каладзе.



Генсек партии власти также говорит, что некоторые послы в Грузии, а также некоторые чиновники из Европы пытались представить происходящие на антиправительственных протестах события как демократические процессы, не обращая внимания на «фейерверки» и «коктейли Молотова».



«Когда полиция стоит возле здания парламента и молодые люди бросают камни, тяжелые предметы, «коктейли Молотова» — как вы думаете, на что отреагирует полиция? Посмотрите, как к ним относятся во Франции, в Берлине <…> — полиция всегда отреагирует!», — отметил Каладзе.





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