

Глава секции интересов РФ в Грузии покинул должность

05.05.2025 23:21





Глава Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов заявил, что покинул занимаемую должность.



«Мое путешествие по стране картвелов подошло к концу», — написал он в сети Facebook, запрещенной в РФ.



Дмитрий Трофимов возглавлял Секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии с января 2021 года. МИД РФ в феврале этого года сообщил, что планирует сменить главу Секции интересов, подчеркнув, что речь об отзыве дипломата не идет.



МИД РФ сообщал ранее, что уход Трофимова с должности — плановая ротация. При этом на Смоленской подчеркнули, что положительно оценивают работу, проделанную Трофимовым на посту главы секции за последние четыре года пребывания в Тбилиси, включая его «усилия по содействию нормализации российско-грузинских отношений».



Источник: SOVA

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