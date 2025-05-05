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Глава секции интересов РФ в Грузии покинул должность
05.05.2025 23:21
Глава Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов заявил, что покинул занимаемую должность.
«Мое путешествие по стране картвелов подошло к концу», — написал он в сети Facebook, запрещенной в РФ.
Дмитрий Трофимов возглавлял Секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии с января 2021 года. МИД РФ в феврале этого года сообщил, что планирует сменить главу Секции интересов, подчеркнув, что речь об отзыве дипломата не идет.
МИД РФ сообщал ранее, что уход Трофимова с должности — плановая ротация. При этом на Смоленской подчеркнули, что положительно оценивают работу, проделанную Трофимовым на посту главы секции за последние четыре года пребывания в Тбилиси, включая его «усилия по содействию нормализации российско-грузинских отношений».
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