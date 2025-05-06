

Активистку Нуцу Махарадзе облили зеленкой и прыснули перцовым баллончиком

06.05.2025 10:30





Гражданскую активистку Нуцу Махарадзе облили бриллиантовым раствором зеленки и прыснули в лицо перцовым баллончиком.



Она выходила из лифта с подругой, когда неизвестный осуществил свои намерения.



В январе этого года Нуца Махарадзе была арестована за протест у ресторана Babilo — штраф тогда составил 3000 лари (около 1 060$).



Сообщается, что у активистки зафиксирован ожог первой степени на лице.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





