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Активистку Нуцу Махарадзе облили зеленкой и прыснули перцовым баллончиком
06.05.2025 10:30
Гражданскую активистку Нуцу Махарадзе облили бриллиантовым раствором зеленки и прыснули в лицо перцовым баллончиком.
Она выходила из лифта с подругой, когда неизвестный осуществил свои намерения.
В январе этого года Нуца Махарадзе была арестована за протест у ресторана Babilo — штраф тогда составил 3000 лари (около 1 060$).
Сообщается, что у активистки зафиксирован ожог первой степени на лице.
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