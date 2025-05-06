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Активистку Нуцу Махарадзе облили зеленкой и прыснули перцовым баллончиком


06.05.2025   10:30


Гражданскую активистку Нуцу Махарадзе облили бриллиантовым раствором зеленки и прыснули в лицо перцовым баллончиком.

Она выходила из лифта с подругой, когда неизвестный осуществил свои намерения.

В январе этого года Нуца Махарадзе была арестована за протест у ресторана Babilo — штраф тогда составил 3000 лари (около 1 060$).

Сообщается, что у активистки зафиксирован ожог первой степени на лице.


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