

Вашадзе: Акт MEGOBARI является ответом на действия насильственного режима

06.05.2025 10:48





«Акт MEGOBARI является ответом на действия насильственного режима. Америка поддержала грузинский народ, а не Иванишвили», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, принятие Палатой представителей США акта MEGOBARI является единым и сильным посылом сильнейшей демократии мира.



«Спасибо нашему другу Америке за единодушную поддержку в этот решающий момент!



Друзья, наше постоянное сопротивление уже приносит результаты, поскольку Конгресс США единогласно принял акт MEGOBARI по Грузии.



Это единый, решительный посыл от сильнейшей демократии мира: Грузия — это не режим Иванишвили. Грузия — свободолюбивая страна, и её борьба заслуживает поддержки.



Произошло невероятное событие – 165 республиканцев и 180 демократов единогласно поддержали этот акт.



В Америке, где у партий имеются серьезные разногласия практически по каждому вопросу, такое согласие может быть достигнуто только по вопросам общенациональной важности и принципиально правильным вопросам, и сегодня таким вопросом стала борьба грузинского народа за свободу.



Это не просто голос Америки, это международное признание сопротивления грузинского народа.



Это ответ на действия насильственного режима. Америка поддержала грузинский народ, а не Иванишвили. Каждый, кто сегодня или завтра связан с «Мечтой», разделит её судьбу.



Теперь нам необходимо продолжить эту поддержку в Грузии. Мы должны стать единой нацией, чтобы этот успех превратился в великую общую победу.



Борьба еще не окончена, самое главное впереди!», – заявляет Георгий Вашадзе.



Полное название законопроекта, известного как акт MEGOBARI — «Акт по укреплению и мобилизации подотчетности, устойчивости и независимости Грузии». Его официальное название также звучит как «Закон о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».



Акт MEGOBARI предусматривает введение санкций и визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц Грузии.



Законопроект поддержали 349 конгрессменов, из которых 168 были республиканцами, а 181 — демократами. Против проголосовали 42 конгрессмена, еще 42 не приняли участия в голосовании.







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