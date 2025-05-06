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Вашадзе: Акт MEGOBARI является ответом на действия насильственного режима


06.05.2025   10:48


«Акт MEGOBARI является ответом на действия насильственного режима. Америка поддержала грузинский народ, а не Иванишвили», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По его словам, принятие Палатой представителей США акта MEGOBARI является единым и сильным посылом сильнейшей демократии мира.

«Спасибо нашему другу Америке за единодушную поддержку в этот решающий момент!

Друзья, наше постоянное сопротивление уже приносит результаты, поскольку Конгресс США единогласно принял акт MEGOBARI по Грузии.

Это единый, решительный посыл от сильнейшей демократии мира: Грузия — это не режим Иванишвили. Грузия — свободолюбивая страна, и её борьба заслуживает поддержки.

Произошло невероятное событие – 165 республиканцев и 180 демократов единогласно поддержали этот акт.

В Америке, где у партий имеются серьезные разногласия практически по каждому вопросу, такое согласие может быть достигнуто только по вопросам общенациональной важности и принципиально правильным вопросам, и сегодня таким вопросом стала борьба грузинского народа за свободу.

Это не просто голос Америки, это международное признание сопротивления грузинского народа.

Это ответ на действия насильственного режима. Америка поддержала грузинский народ, а не Иванишвили. Каждый, кто сегодня или завтра связан с «Мечтой», разделит её судьбу.

Теперь нам необходимо продолжить эту поддержку в Грузии. Мы должны стать единой нацией, чтобы этот успех превратился в великую общую победу.

Борьба еще не окончена, самое главное впереди!», – заявляет Георгий Вашадзе.

Полное название законопроекта, известного как акт MEGOBARI — «Акт по укреплению и мобилизации подотчетности, устойчивости и независимости Грузии». Его официальное название также звучит как «Закон о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».

Акт MEGOBARI предусматривает введение санкций и визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц Грузии.

Законопроект поддержали 349 конгрессменов, из которых 168 были республиканцами, а 181 — демократами. Против проголосовали 42 конгрессмена, еще 42 не приняли участия в голосовании.


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