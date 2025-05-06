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В апреле из Грузии были депортированы 96 иностранцев
06.05.2025 11:32
Департамент миграции МВД в тесном взаимодействии с другими подразделениями Министерства эффективно обеспечивает борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. В частности, за последний месяц из страны были депортированы 96 граждан разных стран, сообщает МВД.
«Часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а другие были принудительно выдворены из страны в результате мер, принятых Департаментом миграции. Выдворенным лицам был запрещен въезд в страну в соответствии с законом.
Всего из Грузии были высланы 96 граждан Китая, Бангладеш, Индии, Иордании, России, Турции, Ирана, Израиля, Таджикистана, Нигерии, Непала, Пакистана, Туркменистана, Египта, Кореи, Филиппин, Шри-Ланки, Ливана, Саудовской Аравии, Азербайджана, Словакии и Казахстана.
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и выдворение их из Грузии», — заявили в МВД.
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