

Вашадзе: „Акт MEGOBARI “ – Это ответ на действия насильственного режима, Америка поддержала грузинский народ, а не Иванишвили

06.05.2025 12:03





По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, принятие «Акта MEGOBARI“ Конгрессом США является единым, твердым посылом от самой сильной мировой демократии.



По его словам, это международное признание сопротивления грузинского народа.



«Спасибо нашему другу – Америке, за единодушную поддержку в этот решающий момент. Друзья, наше непрерывное сопротивление уже приносит плоды, Конгресс США принял «Акт MEGOBARI”. Это единый, твердый посыл от самой сильной мировой демократии. Грузия – это не режим Иванишвили, Грузия – это свободолюбивый народ, и наша борьба заслуживает поддержки. Случилось непостижимое – акт поддержали 165 республиканцев и 180 демократов. В Америке, где почти по каждому вопросу между этими партиями существуют серьезные несогласия, подобные решения принимаются только по принципиальным вопросам, имеющим национальное значение. Сегодня таким вопросом стала борьба грузинского народа за свободу. Это не только голос Америки, это международное признание сопротивления грузинского народа. Это ответ на действия насильственного режима. Америка поддержала грузинский народ, а не Иванишвили. Все, кто сегодня или завтра будут ассоциироваться с »Мечтой», разделят его судьбу. Сейчас мы должны дать продолжение этой поддержке в Грузии, мы должны собраться в единый кулак для того, чтобы этот успех стал общей большой победой. Борьба еще не окончена, самое главное впереди!" – пишет в социальной сети Вашадзе.





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