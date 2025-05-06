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Хазарадзе: „Акт MEGOBARI “ – это ответ грузинского народ на все те преступления, которые в течение 13 лет совершила „русская мечта“
06.05.2025 12:04
Реально, «Акт MEGOBARI“ – это ответ грузинского народа на все те политические преступления, насилие и репрессии, которые в течение последних 13 лет в Грузии совершила «русская мечта»!- об этом в социальной сети пишет лидер коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.
По его словам, «Грузинская мечта», действительно, превратилась в «грузинский кошмар».
«Реально, акт – это ответ грузинского народа на все те политические преступления, насилие и репрессии, которые в течение последних 13 лет в Грузии совершила «русская мечта»!
Да, «Грузинская мечта», действительно, превратилась в «грузинский кошмар», когда лишила чести суды; убила институции; осуществила физическое насилие над народом; вступила в противостояние с гражданским обществом; нарушила конституцию и отказалась от европейского курса; лишила гарантий экономической стабильности и безопасности, которые предоставляло нам строительство порта в Анаклии.
Сегодня уже, понятно, что за все эти преступления придется нести ответственность, и «Акт MEGOBARI“ является предусловием для этого!
Посыл принят – настоящие друзья стоят рядом с теми, кто борется за свободу и достоинство, а не с теми, кто, сея страх, и репрессиями цепляется за власть», - пишет Хазарадзе.
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