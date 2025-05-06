

Божадзе: Надеемся, что этот акт не станет законом, потому что именно Трамп лучше всех понимает, какие вызовы стоят сегодня перед миром

06.05.2025 12:05





По его словам, партия «Грузинская мечта» поддерживает президента Дональда Трампа в его стремлении выполнить предвыборные обещания и победить «Дип стэйт».



«У Левана Давиташвили были серьёзные встречи в Государственном департаменте. Мы по-прежнему готовы перезапустить политику с США и начать отношения с чистого листа. Однако то, что вчера было принято под названием “MEGOBARI Act”, не имеет ничего общего с дружбой — наоборот, это можно расценить как враждебный шаг. Нужно дождаться решения Сената и президента. Это акт »Единого национального движения», их желание выдать ложь за правду. Та радость, которую сегодня с утра демонстрирует оппозиция, может оказаться мимолётной. В документе много неточностей, лжи и дезинформации, которые мы не раз слышали и раньше — например, в резолюциях Европарламента. Надеемся, что в будущем у нас будет возможность поднять стратегическое партнёрство на тот уровень, на котором оно находилось ранее», — заявил Божадзе.



Он также подчеркнул, что грузинские солдаты воевали вместе с американцами как в Афганистане, так и в Ираке.



«Что касается неточностей в отношении порта Анаклия, якобы каких-то коррупционных сделок и так далее — это просто ложь. И жаль, что Конгресс принял такое решение. Посмотрим, какое решение примут Сенат и президент Трамп. Надеемся, что этот акт не станет законом, потому что именно Трамп лучше всех понимает, какие вызовы стоят сегодня перед миром, в том числе с точки зрения поддержания мира. Уверен, что в итоге он не подпишет этот закон», — заявил Владимир Божадзе.





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