

Гварамия: „Акт MEGOBARI “ обязывает президента США ввести санкции в отношении грузинских официальных лиц

06.05.2025 12:27





«Акт MEGOBARI“ обязывает президента США ввести санкции в отношении тех иностранных лиц, в том числе и официальных лиц Грузии, которые создают угрозу для безопасности и стабильности Грузии. Санкции включают в себя ограничения в выдаче виз и замораживание имущества, а также касаются: всех лиц, которые после 1-го января 2014 года принимают участие в работе парламента или партийном руководстве, - об этом в социальной сети пишет лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



Он также пояснил, кого и как коснется «Акт MEGOBARI“, принятый Палатой представителей Конгресса США.



«Акт принят с огромной двухпартийной поддержкой. Остается еще 2 ступени (рассмотрение Сенатом и подписание президентом США), что, как правило, происходит вскоре после первого и главного голосования.



«Акт MEGOBARI“ обязывает президента США ввести санкции в отношении тех иностранных лиц, в том числе и официальных лиц Грузии, которые создают угрозу для безопасности и стабильности Грузии. Санкции включают в себя ограничения в выдаче виз и замораживание имущества, а также касаются: всех лиц, которые после 1-го января 2014 года принимают участие в работе парламента или партийном руководстве; действующий высокопоставленных чиновников; их близких родственников в том случае, если от их действий они получают определенную выгоду; тех, кто принимал участие в коррупции или пытался остановить евроатлантический курс Грузии»- пишет в социальной сети Гварамия.





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