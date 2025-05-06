

Конгрессмены США приветствуют принятие MEGOBARI Act

06.05.2025 12:28





Конгрессмены США опубликовали заявление, в котором приветствуют принятие дружественного акта в поддержку демократии в Грузии.



Стив Коэн, Джо Уилсон, Ричард Хадсон и Марк Визе подчеркнули, что законопроект представляет собой четкую поддержку грузинского народа, который «борется за свободные и справедливые выборы».



«Коррумпированный Иванишвили и его партия «Грузинская мечта» преследуют участников протеста. MEGOBARI Act — это прямой сигнал о том, что США поддерживают грузинский народ», — заявил конгрессмен Коэн.



В заявлении говорится, что закон предусматривает санкции против тех, кто нарушает суверенитет и демократический порядок Грузии. Также предусмотрено углубление двустороннего сотрудничества, если страна вернется на демократический путь. По мнению конгрессменов, MEGOBARI Act является ответом на влияние России и других авторитарных режимов в регионе и попытки подорвать суверенитет Грузии.



Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).



Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.



MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).



Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:



поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;

обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;

подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;

неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;

российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;

санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;

создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;

укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:

переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;

расширение обмена людьми и упрощение визового режима;

разработка экономического пакета и пакета модернизации;

обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.

инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;

признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;

требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;

усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;

выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;

поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».





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