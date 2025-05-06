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Премьер-министр назначил государственных уполномоченных в пяти регионах
06.05.2025 13:23
Регионы Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Гурия и Квемо Картли получили новых государственных поверенных.
Об этом сообщает администрация правительства Грузии.
По решению премьер-министра, пост государственного поверенного в регионе Мцхета-Мтианети занял Александр Загашвили, в Шида Картли — Симон Гуледани, в Самцхе-Джавахети — Заал Гелашвили, в Гурии — Георгий Гурджумелидзе, а в Квемо Картли — Леван Харабадзе.
Согласно информации администрации правительства, сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе провёл встречу с новыми государственными поверенными в администрации правительства вместе с министром регионального развития Кахой Гуледани. Глава правительства подчеркнул особое значение развития регионов и отметил, что создание отдельного министерства регионального развития указывает на приоритетность этой сферы.
По словам премьер-министра, на реализацию проектов, связанных с развитием регионов, будет обращено ещё больше внимания, и в этом процессе особенно важно, чтобы в регионах были назначены руководители, отличающиеся опытом, профессионализмом и добросовестностью.
Премьер также акцентировал внимание на необходимости повышения качества и координации проектов и пожелал успехов новоназначенным государственным поверенным.
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