

Премьер-министр назначил государственных уполномоченных в пяти регионах

06.05.2025 13:23





Регионы Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Гурия и Квемо Картли получили новых государственных поверенных.



Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



По решению премьер-министра, пост государственного поверенного в регионе Мцхета-Мтианети занял Александр Загашвили, в Шида Картли — Симон Гуледани, в Самцхе-Джавахети — Заал Гелашвили, в Гурии — Георгий Гурджумелидзе, а в Квемо Картли — Леван Харабадзе.



Согласно информации администрации правительства, сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе провёл встречу с новыми государственными поверенными в администрации правительства вместе с министром регионального развития Кахой Гуледани. Глава правительства подчеркнул особое значение развития регионов и отметил, что создание отдельного министерства регионального развития указывает на приоритетность этой сферы.



По словам премьер-министра, на реализацию проектов, связанных с развитием регионов, будет обращено ещё больше внимания, и в этом процессе особенно важно, чтобы в регионах были назначены руководители, отличающиеся опытом, профессионализмом и добросовестностью.



Премьер также акцентировал внимание на необходимости повышения качества и координации проектов и пожелал успехов новоназначенным государственным поверенным.





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