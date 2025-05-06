

Североатлантический альянс пояснил, почему в ежегодном отчете генсека нет записи о вступлении в блок Грузии и Украины

06.05.2025 13:24





Североатлантический альянс пояснил, почему в ежегодном отчете генсека за 2024 год нет записи о вступлении в блок Грузии и Украины.



С указанным вопросом к представителю блока обратилось агентство «Интерпрессньюс». По разъяснению официального лица НАТО, новый генсек НАТО Марк Рютте хотел, чтобы его отчет был более лаконичным и сфокусированным на главных акцентах, соответственно, «это не подразумевает какого-либо изменения политики НАТО или статуса кого-то из партнеров альянса».



«С 2011 года ежегодный отчет генерального секретаря НАТО претерпел значительное развитие. С своем первом ежегодном отчете генеральный секретарь Рютте решил составить более доступный, лаконичный и сфокусированный документ, что соответствует вниманию НАТО в отношении существующих вызовов безопасности. В результате, в отчете за 2024 год не вошло много тем и деталей. Это не подразумевает какого-либо изменения политики НАТО или статуса кого-то из партнеров альянса,» – заявил источник.



Помимо этого, источник прокомментировал и ситуацию, сложившуюся в Грузии, и отметил, что «страны-члены альянса обеспокоены изменением внешнеполитической траектории Грузии и последними событиями в стране». По его словам, из 17 инициатив НАТО 5 «в настоящее время приостановлены, и альянс призывают Грузию продолжить внутренние реформы и соблюдать демократические ценности.



«Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО и стремится к вступлению в альянс. Для прогресса этого стремления продвижение реформ должно стать для неё приоритетом, в том числе усиление демократических реформ и реформ по верховенству закона. Союзники по НАТО значительно обеспокоены в связи с траекторией Грузии, принятием закона о иностранном влиянии, закона о семейных ценностях и ростом поляризации. Также они обеспокоены действиями в отношении мирных демонстрантов.



Учитывая последние события в Грузии, альянс внес определенные изменения в инициативы по SNGP. Из 17 инициатив 5 в настоящее время приостановлены, и они не будут продолжены до последующего уведомления (стратегические коммуникации, кибербезопасность, управление кризисами, химико-биологические, радиологические и учебные объекты); из оставшихся 12 инициатив - 2 продолжаются в определенной адаптации (обмен разведывательной информацией и безопасные коммуникации, а также военная полиция); а 10 продолжаются без изменений.



НАТО по-прежнему полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Альянс также призывает Россию отменить признание независимыми государствами грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии; исполнять соглашении о прекращении огня, принятое при посредничестве Евросоюза; прекратить милитаризацию указанных регионов и попытку их насильственного отделения от остальной территории Грузии строительством барьеров на границе; и прекратить нарушение прав человека, самовольные аресты и притеснения граждан Грузии. Каждый суверенный народ, в том числе грузинский, имеет право выбирать механизмы собственной безопасности , и Россия не имеет права диктовать этот выбор,» – заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» официальный представитель НАТО.





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