

Махашвили: Мы надеемся, что Трамп не подпишет провокационную резолюцию

06.05.2025 13:27





«Т.н акт MEGOBARI — это всё, что угодно, только не дружба. Он противоречит как интересам населения Грузии, так и видению новой администрации США в отношении Грузии и региона», — заявил председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Леван Махашвили.



По словам Махашвили, если теоретически этот акт вступит в силу, он серьёзно навредит двусторонним отношениям, и это — результат расчёта тех неформальных сил и влияний, которым удалось провести документ через нижнюю палату по инерции.



«В конечном счёте осталось ещё несколько этапов, прежде чем он вступит в окончательную силу, но мы надеемся, что президент не подпишет эту провокационную резолюцию и таким образом выполнит своё обещание — победить »Дип стэйт» в США. На эту надежду нам дает настроение новой администрации США, исходя как из формального, так и неформального общения, которое у нас с ними было.



У нас нет иллюзий, что всё может произойти точно так, как заявил президент США, поскольку мы видим эти неформальные силы, обладающие определённой властью и финансовыми или иными интересами, и именно они добиваются принятия подобных решений. В конечном счёте, мы всё же надеемся, что он сможет преодолеть неформальное влияние и »Дип стэйт» и поведёт страну, учитывая интересы американского народа», — заявил Махашвили.



Он добавил, что на данный момент — по состоянию на 6 мая — этот акт ничего не значит, так как не имеет никакой юридической силы.



«Даже теоретически, если акт вступит в силу и Трамп его подпишет, всё равно у исполнительной власти, у новой администрации и у самого Трампа будет право маневра — они смогут сами решить, исполнять ли его частично, полностью или вовсе не исполнять. Если новая администрация захочет предпринять какие-либо действия, ей для этого вовсе не нужен конкретный акт Конгресса. Также, если акт принят Конгрессом — это лишь мандат, который можно реализовать, а можно и нет», — отметил Махашвили.



Для справки, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект MEGOBARI Act. За него проголосовали 349 конгрессменов, из них 168 республиканцев и 181 демократ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





