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Анна Долидзе о „Акте MEGOBARI “: Совсем скоро наступит новая реальность - „Грузинская мечта“ - в тупике
06.05.2025 13:36
Одна из лидеров коалиции «За народ – Сильная Грузия» Анна Долидзе прокомментировала принятие Палатой представителей Конгресса США «Акта MEGOBARI“ и отметила, что правящая партия «Грузинская мечта» оказалась в тупике.
Об этом Долидзе пишет в социальной сети.
«Друзья, поздравляю, Палата представителей двухпартийным большинством приняла »Акт MEGOBARI“. Сейчас дождемся Сената. Совсем скоро наступит новая реальность. «Грузинская мечта» - в тупике», - пишет Анна Долидзе.
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