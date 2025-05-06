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Анна Долидзе о „Акте MEGOBARI “: Совсем скоро наступит новая реальность - „Грузинская мечта“ - в тупике


06.05.2025   13:36


Одна из лидеров коалиции «За народ – Сильная Грузия» Анна Долидзе прокомментировала принятие Палатой представителей Конгресса США «Акта MEGOBARI“ и отметила, что правящая партия «Грузинская мечта» оказалась в тупике.

Об этом Долидзе пишет в социальной сети.

«Друзья, поздравляю, Палата представителей двухпартийным большинством приняла »Акт MEGOBARI“. Сейчас дождемся Сената. Совсем скоро наступит новая реальность. «Грузинская мечта» - в тупике», - пишет Анна Долидзе.


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