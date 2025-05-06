

НАТО: отсутствие записи о членстве Грузии в докладе-2024 не означает изменения политики Альянса

06.05.2025 13:37





НАТО объясняет, почему больше в отчете 2024 года генсека Альянса не было записи о вступлении Грузии и Украины. Этот вопрос был задан со стороны грузинского агентства IPN.



Представитель Североатлантического блока заявил, что новый генсек Марк Рютте пожелал, чтобы доклад 2024 года был сжатым, но это не означает, что «изменения политики НАТО или статуса какого-либо партнера НАТО».



По словам официального лица Альянса, с 2011 года ежегодный доклад генсека НАТО значительно расширился, а новый глава военно-политического блока Рютте решил подготовить «более доступный, краткий и целенаправленный документ, соответствующий нацеленности НАТО на решение проблем, связанных с нынешней обстановкой в сфере безопасности».



«В результате отчет за 2024 год не содержит многих тем и деталей. Это не подразумевает каких-либо изменений в политике НАТО или статусе какого-либо партнера по НАТО», — сказал он.



Кроме того, официальный представитель НАТО также прокомментировал ситуацию в Грузии и отметил, что «государства-члены Альянса обеспокоены изменением внешнеполитической траектории Грузии и последними событиями в стране».



Он отметил, что из 17 инициатив НАТО пять «в настоящее время приостановлены, и Альянс призывает Грузию продолжать внутренние реформы и защищать демократические ценности».



«Союзники по НАТО серьезно обеспокоены развитием ситуации в Грузии после принятия закона об иностранном влиянии («О прозрачности иностранного влияния», закон об иноагентах — ред.), закона «О семейных ценностях» (анти-ЛГБТ-закон — ред.) и усилением поляризации до, во время и после парламентских выборов 2024 года. Они также обеспокоены действиями, предпринятыми против мирных демонстрантов.



Учитывая недавние события в Грузии. НАТО внесла некоторые изменения в инициативы в рамках существенного пакета мер НАТО-Грузия (SNGP, The Substantial NATO-Georgia Package). Из в общей сложности 17 инициатив 5 в настоящее время приостановлены и не будут возобновлены до дальнейшего уведомления (стратегические коммуникации, кибербезопасность, антикризисное управление, химико-биологические, радиологические и учебные объекты).



Из оставшихся 12 инициатив две продолжаются с некоторой адаптацией (обмен разведывательными данными, защищенная связь и военная полиция), а 10 останется неизменным (Центр обучения и оценки НАТО-Грузия, Школа строительства оборонных учреждений, противовоздушная оборона, авиация, военная инженерия, наращивание военно-медицинского потенциала, безопасность на море, Силы специальных операций, стандартизация и кодификация, а также наращивание потенциала в области английского языка).



Были успешно завершены три инициативы: стратегическое и оперативное планирование (завершены в 2017 году); логистика (завершены в 2020 году); и закупки (завершены в 2023 году)», — заявили в Брюсселе.



НАТО призвала Грузию к продолжению внутренних реформ и защите демократических ценностей.



«Грузинский народ ясно дал понять, что хочет демократического, процветающего будущего в европейской и евроатлантической семье. НАТО продолжает полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ. НАТО также призывает Россию:



отменить признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами Грузии;

выполнить соглашение о прекращении огня, достигнутое в 2008 году при посредничестве Европейского союза;

прекратить милитаризацию этих регионов и попытаться насильственно отделить их от остальной территории Грузии путем строительства пограничных барьеров;



и прекратить нарушения прав человека, произвольные задержания и преследования граждан Грузии.

Все суверенные государства, включая Грузию, имеют право выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности, и Россия не имеет права диктовать этот выбор», — говорится в ответе представителя Альянса.



Еще раз подчеркнуто, что Альянс решительно поддерживает реформы Грузии и процесс трансформации сферы обороны, «который направлен на дальнейшее развитие современных, хорошо подготовленных и образованных сил обороны, способных обеспечить безопасность страны и внести вклад в международный мир и стабильность».



Напомним, генсек НАТО Марк Рютте 24 апреля 2024 года опубликовал ежегодный доклад, в котором говорится об основных достижениях и приоритетах организации за прошедший год.



Отчет по Грузии ограничивается описанием практического сотрудничества за последний год, но опускает политические аспекты интеграции — такие как обязательства, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году в отношении возможного членства Грузии или статуса страны-кандидата в НАТО. В документе больше нет упоминания и об Украине: о том, что Украина станет членом НАТО.





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