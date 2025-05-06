

«Грузинская мечта» планирует ввести более строгие правила для дипломатической службы

06.05.2025 14:23





Правительство «Грузинской мечты» внесло в парламент законопроект, предусматривающий внесение поправок в Закон о дипломатической службе. Поправки создадут правовую основу для досрочного освобождения дипломатов от занимаемых должностей в случае нарушения этических норм или совершения действий, противоречащих официально заявленным направлениям внешней политики правительства «Грузинской мечты». Подготовленному МИД законопроекту за несколько дней до этого предшествовала информация о планируемой реорганизации в министерстве, а также предупреждение оппозиции о политически мотивированных увольнениях проевропейских дипломатов.



Согласно предлагаемым поправкам, статья 4 закона, определяющая принципы дипломатической службы, будет дополнена новым подпунктом следующего содержания: «Неукоснительное соблюдение общих правил этики и поведения».



Кроме того, поправки предусматривают установление «общих правил этики и поведения» на дипломатической службе. Министерство утвердит их посредством административно-правового акта.



Как указано в пояснительной записке, согласно изменениям, к основаниям досрочного прекращения рабочей командировки в дипломатическом представительстве и консульском учреждении в ротационном порядке добавлена ​​норма, согласно которой нарушение командированным лицом общих правил этики и поведения, утвержденных административно-правовым актом министра, которое может повлечь нанесение ущерба интересам и/или имиджу страны, либо совершение деяния, противоречащего основным направлениям внешней политики, определенным Парламентом Грузии, и интересам министерства, является основанием для досрочного отзыва лица.



Согласно предлагаемым поправкам, дипломатические должностные лица и административный персонал, работающие на дипломатической службе, как и другие публичные служащие, будут подвергаться оценке не реже двух раз в год (вместо одного раза в год, как предусмотрено в действующей редакции). Поправки также предусматривают возможность продления срока ротации дипломатических должностных лиц и административного персонала до 1 года вместо 6 месяцев.



Согласно пояснительной записке, практика прошлых лет выявила и разоблачила те нормы права, которые не отвечают существующим вызовам, «последовательно на повестке дня стояла задача уточнения установленных законом норм и адаптации их к существующей реальности».



1 мая, всего за несколько дней до внесения поправок, появилась информация о возможной реорганизации МИД Грузии. В частности, МИД планирует упразднить Главное управление по вопросам европейской интеграции.



Член оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Григол Гегелия заявил, что в связи с реорганизацией планируется уволить до 250 сотрудников министерства. По словам Гегелия, министерство планирует уволить тех сотрудников, которые в конце прошлого года подписали совместное заявление в поддержку евроинтеграции и раскритиковали решение «Грузинской мечты» приостановить процесс интеграции в ЕС.



В МИД опровергли эту информацию и заявили, что в результате реформы будет создано Политическое управление по европейским делам, которое объединит европейское и евроинтеграционное департаменты. Министерство не прокомментировало предполагаемые планы по увольнению сотрудников министерства. По его заявлению, цель реформы — укрепление отношений с европейскими странами.



Источник: Civil Georgia

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