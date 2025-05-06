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«Грузинская мечта» запросила у Meta данные более чем на 400 человек с 2020 года


06.05.2025   14:25


По данным Платформы прозрачности компании Meta, власти «Грузинской мечты» с 2020 года запросили у них информацию о 440 пользователях или аккаунтах.

Наиболее интенсивно «Грузинская мечта» запрашивала данные о пользователях Facebook и Instagram в первой половине 2023 года. Тогда власти направили 47 запросов в отношении 149 пользователей или аккаунтов, что является самым высоким показателем с 2013 года.

Запрос властей к Meta о передаче информации о пользователях может быть не удовлетворен. «Meta отвечает на запросы правительства о предоставлении информации в соответствии с действующим законодательством и нашими Условиями обслуживания. Каждый запрос тщательно проверяется на предмет юридического обоснования, и мы можем отклонить или потребовать дополнительных объяснений для запросов, которые являются слишком расплывчатыми или общими», — заявляет организация.


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