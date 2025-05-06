

Польша заявила о вмешательстве России в президентские выборы путем кибератак

06.05.2025 15:04





Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.



Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".



Польские власти утверждают, что роль страны как логистического хаба помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских кибератак и кампаний дезинформации.



"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России", – заявил Гавковский на конференции по вопросам обороны.



По его словам, это происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".



Он отметил, что атаки были направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.



"Сегодня в Польше каждую минуту моей речи регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", – добавил министр.



Правительство Польши ранее заявляло, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.



2 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его партия "Гражданская платформа" подверглась кибератаке иностранного происхождения.



Тогда Гавковский заявил, что партия Туска подверглась кибератаке со стороны групп из России и Беларуси.





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