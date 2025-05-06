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Зурабишвили: 9 мая мы Европу противопоставим русификации
06.05.2025 15:45
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что грузинскому народу важно быть вместе 9 мая, который является Днем Европы. Это станет «ответом на русификацию этой страны, которую мы очень ясно видим сегодня на наших улицах».
Политик предлагает «выйти и Европу противопоставить этой русификации». Она отметила, что сегодня граждане Грузии бедствуют, а «комфортно живется россиянам».
Зурабишвили отметила, что на встрече «Платформы сопротивления» было решено, что в День независимости Грузии «все вместе — партии, общество, НПО, представители различных сфер общества, бизнеса или культуры, все вместе, все граждане Грузии соберутся 26 мая».
«26 мая — наше! 26 мая — символ независимости, и сегодня независимость Грузии надо спасти. Мы спасем независимость, мы спасем страну вместе — сначала 9 мая, а затем 26 мая», — заявила Зурабишвили.
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