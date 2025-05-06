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Представители ЕНД посетят Вашингтон на будущей неделе
06.05.2025 16:19
«Принятие акта MEGOBARI — это очень серьёзное предупреждение для Иванишвили: либо он уступит власть, либо столкнётся с тяжёлыми санкциями со стороны администрации Дональда Трампа. Под финансовые санкции также попадут его приближённые, пропагандисты и коррумпированный бизнес — так называемая финансовая элита, на которой держится его российский преступный режим. В очередной раз подтверждено: при режиме Иванишвили никакого «перезапуска» в отношениях с США не произойдёт», — заявила председатель партии «Единство — Единое национальное движение» Тина Бокучава.
По её словам, принятие акта MEGOBARI ещё раз подчёркивает, что в США существует двухпартийная поддержка евроатлантического выбора грузинского народа, и именно это будет определять политику США в отношении Грузии.
Она также отметила, что на следующей неделе «Единство — Единое национальное движение» планирует визит в США, в том числе для работы с верхней палатой Сената, чтобы и там была обеспечена двухпартийная поддержка акта MEGOBARI.
«Пора Иванишвили осознать: акт MEGOBARI — это предупреждение о том, что его время истекло. Единственный выход для страны, а также для него самого — это уступить власть и назначить новые выборы. Вчера было доказано, что пропаганда Иванишвили обманывает народ и что никакого перезапуска отношений с США при его режиме быть не может. Единственный путь — это новые, свободные, справедливые выборы и освобождение политзаключённых. И мы всего этого добьёмся совместными усилиями», — заявила Тина Бокучава.
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