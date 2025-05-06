

Зурабишвили: Мы решили взять на себя празднование 26 мая, а 9 мая мы выйдем и противопоставим Европу русификации

06.05.2025 16:34





Важно, быть вместе 9 мая, в день Европы, это будет и ответом на русификацию страны, которую сейчас мы наглядно видим на наших улицах – Мы должны выйти, и противопоставить Европу этой русификации, - указанное заявление на брифинге сделала 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, сегодня граждане Грузии нуждаются, зато «гуляют русские».



« Важно, быть вместе 9 мая, в день Европы, это будет и ответом на русификацию страны, которую сейчас мы наглядно видим на наших улицах, в наших магазинах, наших ресторанах, куда не взглянешь, в основном, русские, которые очень комфортно устроились в нашей стране. Граждане Грузии нуждаются, зато «гуляют русские», однако мы должны выйти 9 мая и противопоставить Европу этой русификации; противопоставить либерализацию визового режима, с которой, если что-то и произойдет, мы обязательно вернем.



Что самое главное, вчера у нас была очень важная встреча, на которой все, кто присутствовал, приняли совместное решение, взять на себя празднование 26 мая. Взять на себя значит, что все вместе - партии, общество,НПО, представители различных сегментов общества, бизнеса или культуры, возьму 26 мая на себя.



26 мая – наш праздник! 26 мая – символ независимости, сегодня же независимость нужно спасать. Мы спасем независимость, спасем страну вместе, сначала 9 мая, а затем - 26“, - заявила Зурабишвили.





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