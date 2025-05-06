

В МИД состоялась встреча с послом Грузии в Узбекистане

06.05.2025 17:28





5 мая заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобур Усманов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в нашей стране Давидом Котария.



Стороны, констатируя позитивную динамику развития узбекско-грузинских отношений, отметили необходимость продолжения усилий по дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях.



В ходе встречи рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Грузии в Узбекистан в марте 2025 года.



Состоялся также обмен мнениями по графику совместных мероприятий до конца текущего года, сообщает пресс-служба МИД РУз.





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