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В МИД состоялась встреча с послом Грузии в Узбекистане


06.05.2025   17:28


5 мая заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобур Усманов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в нашей стране Давидом Котария.

Стороны, констатируя позитивную динамику развития узбекско-грузинских отношений, отметили необходимость продолжения усилий по дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях.

В ходе встречи рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Грузии в Узбекистан в марте 2025 года.

Состоялся также обмен мнениями по графику совместных мероприятий до конца текущего года, сообщает пресс-служба МИД РУз.


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