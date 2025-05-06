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В Ингушетии увековечили память грузинских летчиков
06.05.2025 19:48
Память грузинских летчиков, героически погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции в 1942 году, увековечили в Ингушетии, в селе Вежарий-Юрт Малгобекского района.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов написал, что первые упоминания о заброшенном захоронении летчика в Вежарий-Юрте появились в 2010-х годах. Местные жители помнили об обелиске советских времен с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем обветшал. В 2023 году были получены новые сведения о захоронении, но установить личность летчика не удалось.
«В связи с этим было принято решение возвести новый обелиск и установить плиту с именами всех грузинских летчиков, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Памятник увековечил имена Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича. Эти имена грузинских летчиков навечно вписаны в историю Ингушетии», — заявил глава региона.
Махмуд-Али Калиматов отметил, что грузинские летчики в едином ряду с многонациональным народом Советского Союза ковали победу над фашизмом.
«Это наша общая история, которая объединяет нас, как объединяла наших предков в давние времена», — добавил Калиматов.
Моздок-Малгобекская операция 1942 года — оборонительная операция Северной группы войск Закавказского фронта во Второй мировой войне, проведенная в ходе битвы за Кавказ с 1 по 28 сентября 1942 года с целью отражения наступления немецких войск и срыва попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.
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