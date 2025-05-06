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Фридрих Мерц избран Канцлером Германии
06.05.2025 19:51
Бундестаг со второй попытки одобрил кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. За проголосовали 325 депутатов при необходимых 316, сообщает Deutsche Welle.
При первом голосовании, которое прошло ранее во вторник, в поддержку Мерца высказались только 310 депутатов. Такой результат голосования не ожидался. В заседании бундестага был объявлен перерыв. Впоследствии лидер СДПГ Ларс Клингбайль сообщил о том, что все партии, кроме «Альтернативы для Германии», договорились о том, что повторное голосование следует провести сегодня.
Правопопулистская «Альтернатива для Германии», которая в новом созыве бундестага стала крупнейшей оппозиционной силой, приветствовала результаты первого голосования. Представители оппозиционных Левых и «Зелёных» также заявили, что Мерцу следует задуматься о том, является ли он подходящим кандидатом.
Накануне ХДС/ХСС, лидером которого является Мерц, и СДПГ подписали коалиционное соглашение. Оно во многом носит компромиссный характер. Партии договорились ужесточить миграционную политику и увеличить расходы на оборону. Также в документе говорится о необходимости продолжения поддержки Украины.
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