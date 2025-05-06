Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Онлайн-СМИ не допустят на съезд «Грузинской мечты»


06.05.2025   19:54


Онлайн-СМИ не допустят на съезд «Грузинской мечты», где выберут нового председателя партии

Как сообщает Netgazeti, на завтрашний съезд правящей партии «Грузинская мечта», где должны избрать нового председателя и членов политсовета, представители онлайн-медиа допущены не будут.

В пресс-службе партии изданию пояснили, что число аккредитованных журналистов будет ограничено.

Съезд запланирован на 7 мая, однако место и точное время мероприятия пока не раскрываются.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна