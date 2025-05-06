

Онлайн-СМИ не допустят на съезд «Грузинской мечты»

06.05.2025 19:54





Онлайн-СМИ не допустят на съезд «Грузинской мечты», где выберут нового председателя партии



Как сообщает Netgazeti, на завтрашний съезд правящей партии «Грузинская мечта», где должны избрать нового председателя и членов политсовета, представители онлайн-медиа допущены не будут.



В пресс-службе партии изданию пояснили, что число аккредитованных журналистов будет ограничено.



Съезд запланирован на 7 мая, однако место и точное время мероприятия пока не раскрываются.





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