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Участники Второй мировой войны получат единовременные выплаты в размере 2000 лари


06.05.2025   20:57


Указом правительства Грузии, в связи с празднованием 80-летия победы над фашизмом участники Второй мировой войны получат единовременные выплаты в размере 2000 лари, а члены семей погибших – в размере 1000 лари. Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.

Финансовая помощь будет выдана участникам и членам семей погибших во время Второй мировой войны, зарегистрированным в электронной базе данных учета ветеранов Государственной службы по делам ветеранов.

«Согласно указу, на всей территории Грузии выдачу единовременной денежной социальной помощи обеспечит Агентство социального обслуживания Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Грузии, а в Тбилиси выделение соответствующих денежных средств обеспечит Тбилисская мэрия.

Указ уже подписан премьер-министром Грузии », - указано в заявлении Администрации.


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