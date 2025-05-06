

Участники Второй мировой войны получат единовременные выплаты в размере 2000 лари

06.05.2025 20:57





Указом правительства Грузии, в связи с празднованием 80-летия победы над фашизмом участники Второй мировой войны получат единовременные выплаты в размере 2000 лари, а члены семей погибших – в размере 1000 лари. Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.



Финансовая помощь будет выдана участникам и членам семей погибших во время Второй мировой войны, зарегистрированным в электронной базе данных учета ветеранов Государственной службы по делам ветеранов.



«Согласно указу, на всей территории Грузии выдачу единовременной денежной социальной помощи обеспечит Агентство социального обслуживания Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Грузии, а в Тбилиси выделение соответствующих денежных средств обеспечит Тбилисская мэрия.



Указ уже подписан премьер-министром Грузии », - указано в заявлении Администрации.





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