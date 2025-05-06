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Евросоюз разработал окончательную версию 17-го пакета санкций против России


06.05.2025   21:01


Евросоюз разработал окончательную версию 17-го пакета санкций против России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, этот пакет включает ужесточение контроля за экспортом технологий двойного назначения и передовых технологий.

Европейская комиссия также планирует ввести санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц, в том числе пятерых из Китая. А также 31 компания, которая оказывает помощь российским вооруженным силам или способствует уклонению от санкций.

В рамках борьбы с «теневым флотом» России были выдвинуты предложения о внесении в так называемый «черный список» более 100 кораблей.


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