

Евросоюз разработал окончательную версию 17-го пакета санкций против России

06.05.2025 21:01





Евросоюз разработал окончательную версию 17-го пакета санкций против России.



Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, этот пакет включает ужесточение контроля за экспортом технологий двойного назначения и передовых технологий.



Европейская комиссия также планирует ввести санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц, в том числе пятерых из Китая. А также 31 компания, которая оказывает помощь российским вооруженным силам или способствует уклонению от санкций.



В рамках борьбы с «теневым флотом» России были выдвинуты предложения о внесении в так называемый «черный список» более 100 кораблей.





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