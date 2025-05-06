

Конгрессмен Уилсон публикует список лиц из Грузии, которых могут санкционировать в рамках MEGOBARI Act

06.05.2025 22:05





Конгрессмен Джо Уилсон обнародовал список лиц — чиновников и представителей власти Грузии, против которых будут введены санкции в рамках MEGOBARI Act.



«Палата представителей приняла MEGOBARI Act, и мафиозные группировки ненавистника США Иванишвили должны быть предупреждены! Поддержите свободные и честные выборы или столкнетесь с последствиями», — написал Уилсон.



Американский политик публикует «список лиц, причастных к захвату государства в Грузии Бидзиной Иванишвили», которые «помогают олигарху Бидзине Иванишвили, теневому правителю Грузии, захватить грузинское государство и поставить страну на службу Китаю, Ирану и России».



Исполнительная власть и правоохранительные органы: Ираклий Кобахидзе (премьер-министр), Каха Каладзе (мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты»), Ираклий Гарибашвили (бывший председатель «Грузинской мечты»), Вахтанг Гомелаури (глава МВД Грузии), Анри Оханашвили (глава СГБ Грузии), Паата Салия (глава Минюста Грузии), Мака Бочоришвили (глава МИД Грузии), Сулхан Тамазашвили (глава правительства Аджарской АР).



Законодательная власть: Шалва Папуашвили (спикер парламента, Нино Цилосани (вице-спикер), Мамука Мдинарадзе (лидер парламентского большинства), Виктор Джапаридзе (депутат парламента, владелец пропагандистского агентства канала PosTV), Дмитрий Самхарадзе (депутат парламента, региональный секретарь «Грузинской мечты») , Тея Цулукиани (депутат).



Судебная власть: Михаил Чинчаладзе (председатель Апелляционного суда Тбилиси), Леван Мурусидзе (член Высшего совета юстиции), Дмитрий Гвритишвили (член Высшего совета юстиции), Георгий Микаутадзе (заместитель председателя Верховного суда), Леван Тевзадзе (заместитель председателя Верховного суда), Ираклий Шенгелия (заместитель председателя Апелляционного суда Тбилиси), Реваз Надарая (председатель Конституционного суда), Шалва Тадумадзе (бывший заместитель председателя Верховного суда).



Ключевые институты: Георгий Габиташвили (генпрокурор Грузии), Карло (Кока) Кацитадзе (глава Специальной следственной службы), Георгий Каландаришвили (председатель ЦИК), Георгий Джавахишвили (секретарь ЦИК), Ражден Купрашвили (глава Антикоррупционного бюро), Натия Турнава (президент Национального банка).



Бизнес: Уча Мамацашвили, Иванэ (Вано) Чхартишвили, Александр Иванишвили, Отар Романов-Парцхаладзе, Ношреван Наморадзе.



Пропаганда: Ираклий Рухадзе (владелец телеканала Imedi TV), Лаша Нацвлишвили (основатель пропагандистского канала PosTV), Васил Маглаперидзе (председатель правления общественного вещателя Грузии — ОВГ), Тинатин Бердзенишвили (директор ОВГ) , Кахи Бекаури (председатель Национальной комиссии Грузии по коммуникациям)», — говорится в документе, опубликованном американским конгрессменом в сети Х.



Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).





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