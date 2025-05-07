

Кобахидзе: Поздравляю Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии

07.05.2025 01:13





«Искренне поздравляю господина Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии и желаю ему успехов в руководстве ведущим европейским государством», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.



Глава правительства выразил надежду, что в период руководства канцлера Мерца грузино-германское партнерство укрепится и появятся новые возможности для сотрудничества.



«Выражаю надежду, что в период руководства канцлера Мерца грузино-германское партнерство укрепится и будут созданы новые возможности для сотрудничества на благо наших народов», — отметил премьер-министр.





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