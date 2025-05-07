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Кобахидзе: Поздравляю Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии
07.05.2025 01:13
«Искренне поздравляю господина Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии и желаю ему успехов в руководстве ведущим европейским государством», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.
Глава правительства выразил надежду, что в период руководства канцлера Мерца грузино-германское партнерство укрепится и появятся новые возможности для сотрудничества.
«Выражаю надежду, что в период руководства канцлера Мерца грузино-германское партнерство укрепится и будут созданы новые возможности для сотрудничества на благо наших народов», — отметил премьер-министр.
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