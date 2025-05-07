

«Грузинская мечта» сегодня выберет нового председателя

07.05.2025 10:01





Сегодня состоится съезд «Грузинской мечты». Правящая партия изберет нового председателя и утвердит обновленный состав политсовета.



На данном этапе не конкретизируется, кто будет выдвинут на должность председателя партии.



«Съезд политического объединения «Грузинская мечта» состоится 7 мая, на нем будет избран новый председатель. На съезде также будет утвержден обновленный состав политического совета», - заявляют в «Грузинской мечте».



Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть партию и политику. Соответствующее заявление Гарибашвили сделал 25 апреля.





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