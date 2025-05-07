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«Грузинская мечта» сегодня выберет нового председателя
07.05.2025 10:01
Сегодня состоится съезд «Грузинской мечты». Правящая партия изберет нового председателя и утвердит обновленный состав политсовета.
На данном этапе не конкретизируется, кто будет выдвинут на должность председателя партии.
«Съезд политического объединения «Грузинская мечта» состоится 7 мая, на нем будет избран новый председатель. На съезде также будет утвержден обновленный состав политического совета», - заявляют в «Грузинской мечте».
Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть партию и политику. Соответствующее заявление Гарибашвили сделал 25 апреля.
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