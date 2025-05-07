

Саломе Зурабишвили поздравила Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии

07.05.2025 10:01





Пятый президент Грузии поздравила Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии. В социальной сети Саломе Зурабишвили написала:



«Поздравляю, Фридриха Мерца, с избранием на пост канцлера. Желаю вам всяческих успехов на вашем пути вперед в эти непростые времена.



Я с нетерпением жду совместной работы с вами для возобновления нашего партнерства в целях поддержки более широкой безопасности, стабильности и европейского будущего Грузии. Постоянная поддержка Германией борьбы грузинского народа за свободу и демократию глубоко ценится», — написала Зурабишвили.





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