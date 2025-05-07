

Создана правительственная комиссия в целях содействия проведению Чемпионата мира по фехтованию 2025 года

07.05.2025 11:29





Согласно распоряжению правительства Грузии, в целях содействия проведению Чемпионата мира по фехтованию 2025 года создана правительственная комиссия. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



Согласно распоряжению, комиссию возглавит министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе.



«Членами правительственной комиссии станут первые заместители министров внутренних дел, иностранных дел, по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, а также финансов. В состав также войдут глава Специальной государственной охраны и руководитель Национальной администрации туризма. К участию в работе комиссии приглашены вице-мэр Тбилиси и президент Федерации фехтования Грузии.



С целью подготовки мероприятия, планирования и реализации организационных вопросов, включая распределение соответствующего финансирования и определение его целевого назначения, Министерству спорта Грузии предоставляется полномочие создать организационную группу мероприятия. Функции секретариата комиссии будет осуществлять Министерство спорта Грузии.



Распоряжение подписано премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе», — говорится в сообщении администрации правительства.







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