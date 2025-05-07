

Мэрия Тбилиси окажет финансовую помощь торговцам, пострадавшим от пожара

07.05.2025 12:25









Мэрия Тбилиси разрабатывает пакет помощи, в рамках которого пострадавшие от пожара на одном из рынков возле площади Станции торговцы получат определённую финансовую поддержку.



Об этом сегодня на заседании городского правительства сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, мэрия выделила необходимые средства из резервного фонда, и по просьбе торговцев соответствующая компания уже приступила к демонтажным работам на месте пожара.



«Как известно, на прошлой неделе на одном из рынков у Вокзальной площади произошёл пожар, в результате которого пострадали примерно 400 человек. К сожалению, полностью уничтожены товары и инфраструктура. Ситуация настолько тяжёлая, что на месте до сих пор работает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел. Мэрия Тбилиси незамедлительно начала коммуникацию с пострадавшими торговцами. Вице-мэр Ираклий Хмаладзе активно участвует в этом процессе. Состоялось множество встреч, на которых мы пообещали всестороннюю поддержку в рамках нашей компетенции и возможностей. Первое, чего просили торговцы, — это расчистка территории и демонтаж повреждённых конструкций. Мэрия выделила средства из резервного фонда, был заключён договор с подрядной компанией Тбилисской муниципальной инспекции, которая уже начала демонтажные работы на месте происшествия», — заявил Каха Каладзе.



Он также добавил, что рабочие встречи с инициативной группой пострадавших торговцев продолжатся в интенсивном режиме.



«К сожалению, мы услышали много лжи, грязи, но не должны обращать на это внимания. Мы должны делать своё дело и поддерживать этих людей, за которыми стоят семьи, дети, внуки. Мы обязаны оказать им поддержку в меру своих возможностей. Мэрия готовит пакет помощи, в рамках которого пострадавшие получат определённую финансовую помощь. Понимаю, что это не компенсирует весь нанесённый ущерб, но поможет начать восстановление деятельности. Мы уже готовы принимать конкретные решения при участии инициативной группы», — отметил Каладзе.



Мэр также поблагодарил банковский сектор, который учёл ситуацию и предложил пострадавшим торговцам льготы.



«Так как торговцы имеют финансовые обязательства, а из-за произошедшего будут вынуждены временно приостановить деятельность, мы провели переговоры с «Банком Грузии» и TBC Bank. Хочу лично поблагодарить их за поддержку — они выразили готовность предоставить этим людям льготный период, после чего они смогут свободно продолжить свою экономическую деятельность», — заявил мэр.



Что касается благоустройства территории, Каха Каладзе отметил, что после сотрудничества с подрядной компанией установлено: демонтаж и вывоз мусора займут примерно один месяц. Следующим этапом станут восстановительные работы.



«Здесь мы тоже услышали много спекуляций, очередную ложь, политическую грязь. Но, конечно же, всё будет восстановлено. Мы общались с компанией, которая управляет данной территорией и сдавала торговые площади в аренду. Она взяла на себя обязательство полностью благоустроить территорию после завершения уборочных работ, осуществляемых нашей подрядной компанией», — подчеркнул Каладзе.







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