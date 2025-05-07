

Против Мзии Амаглобели заведено новое административное дело

07.05.2025 14:47





МВД Грузии завело новое административное дело в отношении основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti. Мзию Амаглобели обвиняют в «Нарушение облика города» за расклеивание стикера на здании у Батумского управления полиции. «Несправедливости в отношении Мзии не закончились», написала в социальных сетях правозащитница Нона Курдованидзе, председатель Ассоциации молодых юристов (GYLA).



«В отношении Мзии Амаглобели составлен новый иск.



На этот раз они утверждают, что внешний вид здания был изуродован протестным плакатом, который был снят сразу после вывешивания. Напомню, что за данную акцию Мзия была административно задержана, однако они, поняв, что не имеют права задерживать её, сфальсифицировали протоколы и записали, что обвиняют её в нарушении статьи 173 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции, или его словесное (или другого вида) оскорбление). Суд первой инстанции уже рассматривал это дело и несправедливо оштрафовал Мзию», — пишет Курдованидзе.





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