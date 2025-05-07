

На съезде «Грузинской мечты» утвержден обновленный состав политсовета партии

07.05.2025 14:56





Утвержден обновленный состав политсовета партии «Грузинская мечта».



Такое решение приняли члены «Грузинской мечты» на сегодняшнем съезде.



В состав политсовета входят: Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе, Шалва Папуашвили, Мамука Мдинарадзе, Георгий Вольский, Тея Цулукиани, Вахтанг Гомелаури, Ираклий Чиковани, Мака Бочоришвили, Николоз Самхарадзе, Мариам Квривишвили, Дмитрий Самхарадзе, Сулхан Тамазашвили, Нино Цилосани.



На сегодняшнем съезде партии «Грузинская мечта» премьер-министр Ираклий Кобахидзе был избран председателем партии.





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