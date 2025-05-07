

Каладзе: Санкциями и угрозами мы не уступим интересы страны

07.05.2025 17:36





Мы наблюдаем за процессами - мы болеем за президента США и надеемся, что Deep State будет побеждено - если Deep State будет побеждено, это отразится и в плане Грузии, и отношения полностью перестроятся! – так генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на вопрос о принятии Палатой представителей США законопроекта «Акт MEGOBARI».



В этом же контексте Каладзе заявил, что когда речь идет о стране и интересах страны, «Грузинская мечта» будет стоять там, где это необходимо родине и будущему страны.



«Санкциями или угрозами мы не уступим интересы страны. Мы следим за процессами. Когда Дональд Трамп стал президентом США, он назвал первоочередным приоритетом победу над Deep State. Сегодня Deep State не побеждено. Также приоритетом Трампа было окончание войны. Война тоже не закончена.



Мы наблюдаем за ситуацией, болеем за президента Трампа и надеемся, что война скоро закончится и Deep State будет побеждено. Если Deep State будет побеждено, это отразится и в плане Грузии, и отношения полностью перестроятся», - сказал Каха Каладзе журналистам.



Как отметил Каладзе, «вызовов много, борьба против страны продолжается».



По его словам, партия «Грузинская мечта» сделает все для укрепления независимости и суверенитета страны. Как отметил Каладзе, они будут защищать мир, несмотря на нападки и шантаж.





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