

Кобахидзе: «Акт MEGOBARI» в действительности враждебный акт, Джо Уилсон это «дип стейт» от начала до конца

07.05.2025 17:39





«Акт MEGOBARI» на самом деле является враждебным актом — как можно назвать дружественным акт, который от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, борьба между президентом США Дональдом Трампом и «дип стейт» продолжается.



«Что касается «Акта MEGOBARI», то на самом деле «Акт MEGOBARI» является враждебным актом. Тут еще раз проявляется оруэлловский подход, что друг это враг, война - это мир и т.д. , это продолжение.



Как можно называть актом «мегобари» (друг – прим.) акт, который с начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и к избранной грузинским народом власти. Это враждебный акт.



Борьба между Трампом и «дип стейт» продолжается . Когда принимается такое решение, это означает, что в конкретный момент «дип стейт» победило администрацию Трампа. Мы увидели это два дня назад.



У нас все еще оптимистичное ожидание, что администрация Трампа победит «дип стейт». Если так произойдет, отношения между Грузией и США наладятся.



Они находятся под влиянием «дип стейт». Есть люди, которые находятся не под влиянием президента Трампа, а под влиянием «дип стейт». Например, Джо Уилсон. Джо Уилсон это «дип стейт» от начала до конца. Он не под влиянием Трампа.



В этом случае «дип стейт» победило Трампа. У меня есть оптимистичное ожидание, что президент Трамп одержит верх над «дип стейт». Нам нужно подождать развития событий», — заявил Кобахидзе.





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