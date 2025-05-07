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Кобахидзе: «Акт MEGOBARI» в действительности враждебный акт, Джо Уилсон это «дип стейт» от начала до конца
07.05.2025 17:39
«Акт MEGOBARI» на самом деле является враждебным актом — как можно назвать дружественным акт, который от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, борьба между президентом США Дональдом Трампом и «дип стейт» продолжается.
«Что касается «Акта MEGOBARI», то на самом деле «Акт MEGOBARI» является враждебным актом. Тут еще раз проявляется оруэлловский подход, что друг это враг, война - это мир и т.д. , это продолжение.
Как можно называть актом «мегобари» (друг – прим.) акт, который с начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и к избранной грузинским народом власти. Это враждебный акт.
Борьба между Трампом и «дип стейт» продолжается . Когда принимается такое решение, это означает, что в конкретный момент «дип стейт» победило администрацию Трампа. Мы увидели это два дня назад.
У нас все еще оптимистичное ожидание, что администрация Трампа победит «дип стейт». Если так произойдет, отношения между Грузией и США наладятся.
Они находятся под влиянием «дип стейт». Есть люди, которые находятся не под влиянием президента Трампа, а под влиянием «дип стейт». Например, Джо Уилсон. Джо Уилсон это «дип стейт» от начала до конца. Он не под влиянием Трампа.
В этом случае «дип стейт» победило Трампа. У меня есть оптимистичное ожидание, что президент Трамп одержит верх над «дип стейт». Нам нужно подождать развития событий», — заявил Кобахидзе.
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