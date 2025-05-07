

Зурабишвили: «Акт MEGOBARI» и опубликованный список означают, что мы вступаем в изоляцию

07.05.2025 18:15





По заявлению пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, «Акт MEGOBARI» является показателем того, что Грузия вступает в изоляцию от своих основных партнеров.



По ее словам, за глубокий политический кризис в стране ответственен почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



«Это показатель того, что в стране глубокий политический кризис. Кризис длится уже шесть месяцев и страна парализована, но «Акт MEGOBARI» и опубликованный список (который касается практически всех высокопоставленных лиц «Грузинской мечты» и, наверное, этим не заканчивается) означают, что мы вступаем в изоляцию. Страна вступает в изоляцию от наших основных партнеров. С одной стороны, с Евросоюзом, который представители «Грузинской мечты» ежедневно ругают, оскорбляют. С другой стороны, с Америкой. Этот список уже действует, поскольку попадание в такой список означает, что эти фамилии и имена известны на границах всех стран. В целом, это кризис для страны.



За кризис в стране полностью ответственен Бидзина Иванишвили, а не наши партнеры. Никто не ответственен, кроме того человека, который правит этой страной единолично (возможно, по инструкциям России) и ведет в тупик, в пропасть. Исходя из этого, [путь] - это новые выборы. Это испытанная в каждой стране форма выхода из глубокого кризиса, чтобы выход был мирным и не привел к новой дестабилизации, которая этой стране действительно не нужна. У нас много проблем, потому что эта страна остановлена уже шесть месяцев… Сегодня этой стране нужно быстрое назначение новых выборов, выйти из этой ситуации и принять все необходимые решения, которые оживят эту страну.



Сегодня эта страна заморожена. Показателем этого является «Акт MEGOBARI». Это также показатель того, что нынешняя «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили делают со страной, [что] все уже увидели, и так продолжаться не может.



Поэтому каждый должен прийти в себя, каждый должен использовать доступные ему средства, кто в чем-то ответственен и находится на должности, могут помочь себе сами, те, кто не может помочь себе, должны сами принять решение. Но мы должны помочь стране, и мы должны помочь ей вместе, встав вместе и заявив, что выборы следует назначить срочно. Потому что стране уже не хватает времени, чтобы выйти из этого глубокого тупика», — заявила Зурабишвили.





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