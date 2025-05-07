

Кобахидзе: Партия «Грузинская мечта» будет полностью мобилизована для 10-й юбилейной победы

07.05.2025 18:21





Партия будет полностью мобилизована для 10-й юбилейной победы - при поддержке грузинского народа мы победим на выборах мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах, — заявил новоизбранный председатель «Грузинской мечты», премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на съезде партии.



По его словам, «Грузинская мечта» - это политическая сила, которая никогда не отступала ни на шаг, когда дело касалось национальных интересов Грузии.



«При поддержке грузинского народа в прошлом году мы победили на выборах, равноценных референдуму, что сохранило мир и возможность развития Грузии. Мы очень благодарны каждому из наших патриотичных сограждан за твердую защиту национальных интересов Грузии. «Грузинская мечта» — это политическая сила, которая никогда не отступала, когда дело касалось национальных интересов Грузии. Наши представители в парламенте Грузии, правительстве Грузии и местной власти преданно и бесстрашно служат и защищают интересы Грузии везде и всегда. Спасибо большое каждому из вас за это! До выборов в местное самоуправление осталось менее 5 месяцев. Мы начали подготовку к выборам и через несколько недель уже официально откроем избирательную кампанию. Партия будет полностью мобилизована для 10-й юбилейной победы и эта победа станет еще одним важным шагом на пути к еще более сильной, более развитой Грузии. При поддержке грузинского народа мы победим на выборах мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах, чтобы ни в одном муниципалитете ни на один день не останавливалось развитие, и полностью защитим интересы каждого края, каждого уголка Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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